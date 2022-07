Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari furnizori de telefonie mobila și internet din Canada și-a prezentat scuze pentru intreruperea serviciilor sale la nivelul intregii țari. Problemele au inceput vineri și au fost provocate de lucrari de intreținere, potrivit BBC. Directorul general al companiei Rogers Telecommunications…

- Primaria Timișoara a anunțat ca incepe lucrarile de reparații și amenajare a strazii Gheorghe Lazar, secțiunea cuprinsa intre Calea Circumvalațiunii și bulevardul Cetații sunt executate de Societatea de Drumuri Municipale (SDM), companie a Municipiului Timișoara. O parte din bulevard era deja in șantier…

- Prestația de pana acum a echipei Dominic Fritz – Ruben Lațcau indreptațește marea parte de buna credința a opiniei publice din Timișoara sa se gandeasca deja la urmatorul personaj care sa fie investit cu increderea cetațenilor pentru un mandat de 4 ani, imediat dupa ce actuala administrație iși consuma…

- Administrația Fritz a reușit sa incaseze o noua amenda istorica pentru Colterm. Compania locala de termoficare incasase in 2021 o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca administrația Fritz a refuzat sa ii ofere bani sa cumpere certificate verzi. Fosta administrație, condusa de Nicolae Robu, cumpara…

- Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timisoara al DNA l-au retinut pe afaceristul de origine iordaniana Mueen Ahmad Al Shawish, acuzat pentru dare de mita. Potrivit DNA, imobiliarul, cunoscut mai ales sub porecla de Mimo, i-ar fi promis unui angajat al Primariei Giroc, martor in dosar, suma…

- Primaria Timișoara organizeaza un concurs de recrutare, cu proba scrisa in data de 19 mai, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 12 funcții publice de execuție vacante din cadrul Administrației pentru Sanatate și Educație a municipiului Timișoara. Candidații iși pot depune dosarul de concurs pana…

- Primaria Timișoara organizeaza un concurs de recrutare, cu proba scrisa in data de 19 mai, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 12 funcții publice de execuție vacante din cadrul Administrației pentru Sanatate și Educație a municipiului Timișoara. Candidații iși pot depune dosarul de concurs pana…

- ​In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, pe raza județului Vrancea. In cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarșirea…