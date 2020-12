Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 decembrie, Alexandru Filimon, singurul candidat la funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț, a fost evaluat de comisia de concurs. Proba s-a desfașurat de la ora 11, nu la clubul spitalului, ca pana acum, ci in sala de ședințe a Consiliului Județean Neamț, o schimbare…

- Ionel Arsene nu iși dorește un Consiliu Județean funcțional pentru ca ii este frica de schimbarea Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, ii este frica de schimbarea componenței comisiei de concurs pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra…

- Ca tot se frasuiesc, majoritatea cu lacrimi de crocodil, toti politicienii ca mor acum de grija Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Acum, abia acum, dupa o tragedie care a insemnat 12 morti – bilantul tragic a ajuns joi, 19 noiembrie, la 12 dupa ce o femeie, transferata din iadul de la ATI,…

- Au trecut trei zile de la tragedia care a avut loc la Piatra Neamț, unde 10 oameni și-au pierdut viața iar alți șapte au fost raniți grav. Pana in prezent, in afara de demisia managerului Spitalului Județean Piatra-Neamț, Lucian-Micu, nimeni nu și-a asumat tragicul incident, in condițiile in care unitatea…

- Reprezentanții partidelor care fac parte din forul legislativ nemțean sunt invitați de catre Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, la discuții pe tema desemnarii unei persoane care sa preia managementul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Citește și: Mihai Tudose:…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a aprobat, luni, infiintarea unei comisii mixte care are rolul sa identifice un spatiu la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt unde va functiona Sectia ATI. Sectia ATI ar urma sa aiba 20 de paturi. Din comisie fac…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat in fata Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, pentru a protesta in urma incendiului care a luat viata celor 10 pacienti cu COVID-19 internati in sectia ATI. Oamenii au scandat in fata spitalului "Jos criminalii!", "Demisia!". "Unde este Ionel Arsene", a intrebat…

- Fostul manager al Spitalului "Nicolae Malaxa" din Capitala Florin Secureanu a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de cinci infractiuni de abuz in serviciu, anunta DNA, care precizeaza ca Secureanu a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea unor infractiuni…