Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului SANDU GABRIEL, la data faptei ministru al Comunicațiilor și Societații Informaționale, sub aspectul…

- Un complet de trei judecatori de la instanta suprema incepe, de marti, audierile in dosarul Microsoft III, ce in care fostul ministru Gabriel Sandu este judecat pentru fapte de coruptie si spalare de bani alaturi de oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu, legat de contractele cu statul…

- Curtea de Apel București a inceput judecata in dosarul finanțarii campaniei din 2009 in care este judecat fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului președinte Traian Basescu, dar și alte persoane” La termenul de marți al procesului, Instanța a ascultat și a admis cererile Elenei Udrea și a dat…

- Magistratii instantei supreme au mentinut ieri solutia din prima instanta de achitare pentru Valerian Vreme, in dosarul Microsoft. Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Direcția Naționala Anticorupție…

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme a fost achitat definitiv de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul Microsoft. Vreme a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie in septembrie 2017 pentru abuz in serviciu si a fost achitat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie 2017, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca a incheiat,…

- Magistrații instanței supreme au menținut soluția din prima instanța de achitare pentru Valerian Vreme, acuzat de DNA ca a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, un contract de cumparare a unor produse software Microsoft in scoli. Decizia este, astfel, definitiva, conform Mediafax.Inalta…

- Consulul general de la Milano, Adrian Georgescu, a dat in judecata Guvernul Romaniei, dupa ce a fost rechemat la post. La Curtea de Apel București a fost inregistrat in 2 septembrie 2019 dosarul nr. 4921/2/2019, la Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, in care reclamant este Adrian Georgescu,…