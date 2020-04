Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului PALANTIN SANDU, la data faptei ofiter de politie in cadrul…

- Comisar-sef de poliție reținut pentru 24 de ore . Vezi ce a facut el… Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galati au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 martie 2020, a inculpatului PETCU MITICA, comisar-sef…

- Un comisar sef de politie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Galati a fost retinut, vineri, pentru 13 infractiuni de luare de mita, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventive.Potrivit Directiei Nationale…

- Mitica Petcu, comisar-sef in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Galati, a fost retinut, vineri, de procurorii anticoruptie pentru luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 martie 2020, a inculpatului PETCU MITICA, comisar-șef de poliție in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Hunedoara au finalizat cercetarile iar, la data de 17.02.2020, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara a emis rechizitoriul dispunand trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui…

- Constantin Cirje, ofiter de politie judiciara in cadrul Politiei Sectorului 3 – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit…

- Constantin Cirje, ofiter de politie judiciara in cadrul Politiei Sectorului 3 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.…