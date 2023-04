Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 aprilie 2023, a inculpatului: NAFORNIȚA FLORIN, inspector de stat in construcții in cadrul Inspectoratului Regional in Construcții București – Ilfov, pentru comiterea infracțiunilor de:– luare de mita, (doua fapte),– trafic de influența (doua fapte, din care una in forma continuata),– fals intelectual. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista date și probe care contureaza urmatoarea stare de…