- Procurorii anticorupție au ridicat documente, marți, de la Ministerul Finanțelor, din biroul secretarului general adjunct, Ioan-Cristian Purice. Biroul secretarului general adjunct al Ministerului Finanțelor a fost sigilat, potrivit unor surse judiciare. ”In legatura cu informațiile aparute in mass-media…

- Premierul Marcel Ciolacu repeta o decizie luata de Nicolae Ciuca in luna martie. Incepand cu data de 30 septembrie 2023, Ioan Cristian Purice, inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, va exercita, cu caracter temporar, prin detașare, funcția…

