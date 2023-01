DN 57 rămâne închis în zona Berzasca după căderile masive de bolovani. Cât timp va fi deviat traficul Pana in a doua jumatate a lunii februarie, traficul pe DN 57, in zona Berzasca, limita jud. Caraș-Severin cu jud. Mehedinți, ramane inchis, din cauza instabilitații versantului, anunța DRDP Timisoara. Traficul va ramane inchis probabil pana la jumatatea lunii februarie. Decizia a fost luata de o comisie de experți tehnici, formata din proiectant, beneficiar și […] Articolul DN 57 ramane inchis in zona Berzasca dupa caderile masive de bolovani. Cat timp va fi deviat traficul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

