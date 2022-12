Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avut miercuri, 21 decembrie, la Beijing, o discuție surpriza cu președintele chinez Xi Jinping, in timpul careia a declarat ca au vorbit despre conflictul din Ucraina. Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe canalul…

- Occidentul nu vrea o ruptura finala de Rusia, așa ca impinge Kievul sa negocieze cu Moscova, dar președintele ucrainean Vladimir Zelenski nu vrea asta, pentru a nu recunoaște realitațile prabușirii Ucrainei, transmite vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev,…

- - Problema revenirii pedepsei cu moartea in Rusia nu este in momentul de fata examinata la Kremlin, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui, Dmitri Peskov. 'Nu, nu exista niciun fel de discuții in momentul de fata', a raspuns el la o intrebare adresata de jurnalisti. Recent, vicepreședintele…

- Numai o victorie deplina și finala a Rusiei in Ucraina este o garanție de protecție impotriva conflictului global spre care Occidentul impinge lumea. Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris acest lucru marți pe canalul sau Telegram. Fii la curent cu cele…

- Ministerul polonez de Externe a publicat lista completa a pretențiilor fața de Germania pentru prejudiciul in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial. De asemenea, autoritațile de la Varșovia urmeaza sa publice lista și in privința Rusiei. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate…

- Rusia trebuie sa raspunda atacului Ucrainei asupra podului din Crimeea ucigand direct teroristii, a declarat vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, fost președinte și premier. Intr-un interviu publicat pe canalul Telegram al unei jurnaliste, Medvedev a spus: „Rusia poate raspunde…

