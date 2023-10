Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat ca militarii britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ar putea fi „tinte legitime” pentru fortele ruse, la fel ca si fabricile germane care produc rachete Taurus daca acestea ar aproviziona Kievul.

- Militarii britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ar putea fi "tinte legitime" pentru fortele ruse, la fel ca si fabricile germane care produc rachete Taurus daca acestea ar aproviziona Kievul in conflictul militar cu Moscova, a declarat duminica, 1 octombrie, fostul presedinte și premier…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent numarul doi in Consiliul de Securitate al Federatiei Ruse, a spus, duminica, despre militarii britanici care antreneaza trupe ucrainene in Ucraina ca ar putea deveni „tinte legitime” pentru fortele ruse, la fel ca si fabricile germane care produc rachete…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina trebuie sa se desfașoare pana la indeplinirea completa a obiectivelor sale, pana la victoria definitiva asupra celor care timp de opt ani au supus poporul din Donbas batjocurilor și exterminarii, a scris pe Telegram vicepreședintele Consiliului de Securitate…

- Negocierile privind situația din Ucraina nu sunt necesare, cat timp Kievul nu incepe sa ceara indurare. Aceasta opinie a fost exprimata pe canalul sau Telegram de vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza TASS. Politicianul a subliniat ca procesul de negocieri…

- Negocierile privind situația din Ucraina nu sunt necesare, cat timp Kievul nu incepe sa ceara indurare. Aceasta opinie a fost exprimata pe canalul sau Telegram de vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza TASS, potrivit RADOR.Politicianul a subliniat…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comentat caderea dronei ucrainene asupra vasului-cisterna rusesc "Sig" in stramtoarea Kerci, declarand ca Ucraina are puține lovituri asupra Odesei și Izmailului, ei ințeleg doar cruzimea și forța, noteaza Rador."Lepadaturile…

- Fostul premier britanic Boris Johnson ar trebui sa fie internat intr-un spital de boli mintale dupa ce s-a oferit sa admita Ucraina in NATO fara condiții, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, pe canalul sau de Telegram."El, un prost pensionar,…