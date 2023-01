Novak Djokovic a obținut primul titlu din 2023, caștigand finala turneului de la Adelaide. Fostul lider ATP s-a impus in 3 seturi in fața lui Sebastian Korda, ocupantul locului 33 mondial, dupa circa doua ore de joc, scor 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4. Acesta a fost cel de-al 92-lea titlu din cariera. Duelul a fost unul echilibrat pe tot parcursul partidei. Fostul lider ATP a cedat primul set in urma unui tiebreak. In setul 2, tot dupa tiebreak, Djokovic a reușit sa trimita meciul in decisiv, reușind sa revina mai ales din punct de vedere psihic in meci. In setul 3, partida s-a menținut intensa și echilibrata,…