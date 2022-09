DJI Osmo Action 3 este o cameră modulară de acţiune cu autonomie crescută DJI ia o pauza de la lansat drone si ne propune o camera modulara de actiune, pe numele sau DJI Osmo Action 3. Ea adopta desingul „one piece” al originalului, dar are un selling point inedit: o baterie care nu pierde din autonomie in conditii de frig extrem. Camera este in mare aceeasi ca la Action 2 si include un senzor de 12 megapixeli, cu marime de 1/1.7 inch, in spatele unei lentile ultrawide cu unghi de 155 de grade. Are deschidere F/2.8, iar capturile video se inregistreaza direct pe un card microSD la 130 Mbps. Putem realiza captura 4K la 120 FPS in 16:9 sau 60 FPS in 4:3. Exista si optiunea… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- GoPro nu mai e de ceva vreme singura pe piata camerelor de actiune sau a celor cu captura la 360 de grade. Insta360 X3 este urmatorul rival, care vine cu un ecran tactil mai mare decat predecesorul si o functie pre-record noua. Va debuta pe 8 septembrie. Produsul renunta la particula „One” din nume…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș valabila pana in data de 11 septembrie. Putem spune ca in regiunea noastra toamna iși intra in drepturi inca din primele zile. Meteorologii subliniaza ca fata de saptamana anterioara, valorile temperaturii aerului vor scadea treptat,…

- Fitbit a anuntat nu mai putin de 3 ceasuri de fitness pe final de vara: Fitbit Sense 2, Versa 4 si Inspire 3. Va reamintesc ca Fitbit e detinuta de Google si are birouri inclusiv in Romania. Aceste purtabile noi au cate ceva pentru fiecare: cei cu buget limitat sau cei care vor experienta premium completa.…

- Un barbat de 41 de ani care s-a intors la sfarșitul lunii iulie din Camerun a fost diagnosticat cu malarie și este internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Barbatul revenit din Camerun la sfarșitul lunii iulie prezenta simptome asemanatoare unei viroze respiratorii și s-a…

- Sennheiser a anuntat mult asteptata sa pereche de casti flagship, Momentum 4 Wireless, care vine cu autonomie impresionanta si mici schimbari de design. Produsul costa 349 de euro si aduce o anulare imbunatatita a zgomotului. Castile sunt unele over ear si renunta la designul retro al predecesorului…

- O noua etapa a acțiunii de dezinsecție va avea loc in noaptea de joi spre vineri, in aceasta saptamana! Primaria Municipiului Pitești informeaza ca joi, 28 iulie, de la ora 22:00, pana vineri, 29 iulie, la ora 05:00, se va executa o noua acțiune de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte…

- ”Jumatate din umanitate este in zona de pericol”, atrage atenția secretarul general al ONU, Antonio Guterres, afirmand ca incendiile de vegetație și valurile de caldura sunt fenomene ale crizei climatice care arata ca omenirea este in pragul „sinuciderii colective”, relateaza The Guardian . ”Jumatate…

- Urmeaza zile caniculare pentru vestul țarii, cu temperaturi ce vor depași 36 de grade Celsius. Este nevoie sa apelam la masuri de siguranța pentru sanatatea noastra. Sfaturi utile vin de la dr. Alina Condor, medic primar in specialitatea dermato-venerologie in cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgența…