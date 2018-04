DJ Markus Schulz, la prima colaborare cu australianca Emma Hewitt

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump spune, intr-un discurs de la Casa Alba, ca a ordonat lovituri de precizie asupra tintelor din Siria, in coordonare cu Marea Britanie si Franta, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, presedintele filialei iesene a ALDE, a declarat vineri, la Iasi, ca protocolul de colaborare care a fost incheiat intre SRI si PICCJ "arata foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice"."In legatura cu aceste protocoale, lucrurile sunt…

- Primarul General, Gabriela Firea face un apel la colaborare pentru promovarea proiectelor vitale pentru Bucuresti⁩. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, primarul Capitalei ii cere lui Cristian Busoi sa nu priveze Bucurestiul de parcari sau de masurile de imbunatatire a traficului, propuse de…

- Cosmic Gate lansau in anul 2009 un single nou: “Not Enough Time” un featuring cu emotionanta vocalista Emma Hewitt (pe care ati ascultat-o, alaturi de Chris Lake in smash hit-ul “Carry Me Away“). Acesta a fost primul track extras din albumul, intitulat “Sign Of the Times“. Cosmic Gate au inspirat o…

- Capcom anunța ca Monster Hunter: World va primi un update pe 22 martie, adaugand un nou monstru, posibilitatea de reeditare a personajului și rebalansare a armelor. A mai fost anunțat ca Dante, din seria Devil May Cry, va sosi in Monster Hunter: World, candva in acest an. Nu este nici pe departe…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- Parlamentul a ratificat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul militar, intocmit la Chisinau, la 24 aprilie 2017 si la Baku, la 12 iunie 2017.

- Judetul Suceava prin Consiliul Judetean si municipiul Cluj-Napoca vor semna un protocol de colaborare in domeniul turismului. Protocolul va fi aprobat in sedinta deliberativului judetean din aceasta saptamana cand va fi supus aprobarii un proiect de hotarare initiat de vicepresedintele Marin-Gheorghe…