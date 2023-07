Dj Lucian&Geo lanseaza impreuna cu Next Route – Someday – o melodie de dragoste care te va cuceri

Stiri pe aceeasi tema

- Krrysopher, cea mai noua apariție din industria muzicala, lanseaza single-ul de debut “Homesick” și anunța lansarea materialului “Rogvaiv”, pe 22 septembrie 2023. „Homesick” este o piesa obsedant de frumoasa care prezinta vocea uimitoare a lui Krrysopher și capacitatea ei de a crea muzica incarcata…

- A fost ceruta in casatorie la filmarile videoclipului! Se poate spune ca pentru Cristina Vasiu aceasta perioada este cea mai frumoasa din viața ei! Iubește și este iubita, fiind implinita și din punct de vedere muzical. Artista a revenit, impreuna cu Sprint Music, cu un nou single, “Impreuna Pana la…

- Alessandro, un artist roman plin de talent și pasiune pentru muzica, lanseaza piesa intitulata “Pieptul meu urla”. “Pieptul meu urla” este o piesa compusa de catre Liviu Teodorescu și interpretata de Alessandro Mucea, care exploreaza sentimentele intense ale iubirii și ale dorinței de a fi alaturi de…

- O „ultima” melodie a trupei Beatles, cu vocea regretatului membru John Lennon, va fi lansata in acest an datorita utilizarii inteligenței artificiale, a declarat Paul McCartney, potrivit Reuters.

- Georgian Margarit este un nume insemnat in industria muzicala din Romania, atat in postura de solist cat și in cea de compozitor, cu o serie de piese in palmares care au avut succes atat pe plan local, cat și internațional.

- Chiar daca a mai avut colaborari și cu alți artișți, interpreta Cristina Vasiu a lansat pentru prima oara un duet cu iubitul ei, Catalin Stoica, la piesa “O mie de ani”, o melodie speciala de dragoste care ii reprezinta de minune. Cea mai noua surpriza muzicala vine de la simpatica solista Cristina…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Cu o colaborare de excepție, SOMMA și Sasson, impreuna cu vocea puternica a lui Nathan Nicholson, lanseaza Color Blue, melodia ce va cuceri inimile ascultatorilor din intreaga lume. Cu un ritm irezistibil, aceasta lansare aduce noutate in cultura cluburilor. “Color Blue are o vibrație pozitiva și incurajatoare”…