Stiri pe aceeasi tema

- Bassam Dabbas este unul dintre cei mai talentați și apreciați hairstyliști de la noi din țara, iar "regele coafurilor" a facut o schimbare majora in viața lui, asta pentru ca și-a deschis un nou salon in Capitala. Bassam Dabbas a dezvalui cat l-a costat investiția, in exclusivitate la Xtra Night Show.

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dezvaluit ca autoritațile de peste Prut erau pregatite sa arunce in aer pista aeroportului Chișinau, pentru a nu ajunge pe mana armatei ruse.

- La inceputul anului, Daniel Zaif se retrage si cesioneaza partile sociale catre Tocica Marius din Cogealac Firma are ca scop principal de a desfasura activitati de consultanta si management Omul de afaceri constantean Zaif Daniel a infiintat in august 2022 societatea cu nume progresist New Era Power…

- Armata rusa a ajuns luna aceasta la un nivel de pierderi de soldați comparabil cu primele zile ale invaziei, a transmis Ministerul britanic al Apararii. In medie, 824 de soldați ruși au murit in fiecare zi, de patru ori mai mulți decat in vara, de exemplu. Printre motive sunt lipsa militarilor pregatiți,…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Fulgy a oferit primele declarații despre problemele pe care le-a avut in trecut. S-a schimbat sau nu fiul Clejanilor in urma experiențelor neplacute cu care s-a confruntat?

- Iulia Albu a vorbit despre perioada Sarbatorilor de iarna, care nu a fost tocmai fericita in cazul ei. Celebra stilista a ajuns la spital, pe perfuzii, inainte de Craciun, iar in urma cu puțin timp a dezvaluit cauza și cum s-au petrecut lucrurile, de fapt, la Xtra Night Show.

- Meteorologii ANM au emis, miercuri, avertizari cod galben prin care anunța ntensificari ale vantului și viscol, in mai multe zone ale țarii. Prima avertizare vizeaza intervalul 05 ianuarie, ora 02 – 05 ianuarie, ora 14, fiind anuntate intensificari ale vantului, viscol in nordul Carpatilor Orientali.…

- Utilitatile s-au scumpit cel mai mult in anul care sta sa se incheie, iar cresterea tarifelor s-a resimtit din plin in buzunarele craiovenilor. Caldura, energia electrica, gazele naturale, apa si canalizare precum si gunoiul s-au scumpit semnificativ de mult spre disperarea multor cetateni. Sa incepem…