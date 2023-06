Divorţul tech al anului? EA Sports şi EA Games se despart Electronic Arts trece printr-o reorganizare interna, anuntand un „divort” intre segmentele sale de baza. Astfel, EA Sports si EA Games se vor desparti, iar EA Games va fi redenumit in EA Entertainment. Electronic Arts a anuntat schimbarile prin intermediul unui mesaj de la CEO-ul Andrew Wilson. Am aflat ca vor fi realiniate studiourile principale si structura de leadership, intr-un „efort de imputernicire a echipelor creative”. Reorganizarea implica despartirea EA Games de EA Sports, iar faptul ca prima devine EA Entertainment inseamna ca EA se extinde dincolo de jocuri. Iata declaratia lui Wilson:… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boeing a fost dat in judecata miercuri de o companie din Colorado, care a acuzat gigantul aerospațial ca a furat secrete comerciale pentru racheta Space Launch System a NASA, iar apoi a construit componente cu defecte de siguranța „critice" care ar putea pune in pericol astronauții, scrie Reuters.Wilson…

- The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Thursday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows: CITESTE SI Scheduled events for May 25 10:44 13 PM Ciuca: Respect for heroes of our nation-measure of respect for Romania…

- Maghiarul Marton Fucsovics (31 de ani, 80 ATP) n-a digerat foarte bine eșecul suferit in fața argentinianului Sebastian Baez (22 de ani, 44 ATP), scor 4-6, 6-7(5), in „șaisprezecimile” turneului de la Lyon. Marton Fucsovics, „Iron Man” din circuitul ATP, a fost plin de nervi in timpul disputei cu Baez.…

- Producatorul de electronice sud-coreean a declarat ca a semnat un memorandum de intelegere cu banca centrala a tarii, pentru a efectua cercetari tehnice privind moneda digitala. Samsung a spus ca o astfel de CBDC, care se refera la o moneda digitala emisa de o banca centrala, ar functiona ”offline”…

- Dupa foarte multe scapari, telefoanele noi Motorola RAZR au primit in sfarsit o data de lansare. Motorola a confirmat printr-un tweet ca va prezenta doua noi telefone RAZR pe 1 iunie. Tweet-ul a venit prin contul oficial Motorola Twitter si prezinta doua terminale in fundal. Unul va fi modelul premium…

- Marvel Universe a colaborat cu Swarovski pentru a crea o colecție care prezinta unele dintre cele mai cunoscute personaje ale sale incrustate in cristale. Potrivit The National, seria in ediție limitata include piese inspirate de Black Panther, Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man și Incredibilul Hulk.…

- Un pasager al companiei Delta Air Lines a fost arestat dupa ce a deschis una dintre usile avionului si a alunecat pe toboganul pentru iesire de urgenta in timp ce avionul se pregatea sa decoleze sambata de la Los Angeles cu destinatia Seattle, relateaza CNN. Incidentul de pe zborul Delta 1714 a avut…

- Un incendiu masiv a cuprins portul de agrement din Seattle, Statele Unite, distrugand zeci de ambarcațiuni. Suspect a fost arestat, transmite USA Today. Un suspect a fost arestat miercuri, acesta avand legatura cu un incendiu masiv care a distrus zeci de ambarcațiuni la un depozit de barci din Seattle.…