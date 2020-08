Stiri pe aceeasi tema

- Vara continua și Sezonul iubirii la fel! Pentru o atmosfera relaxanta, DIVA difuzeaza filmele romantice de vara, premiere in Romania, duminica de la ora 16:00! In filmul „Dragoste la Daisy Hills” (Love at Daisy Hills, 2020), programat pe 16 august, o intalnim pe Jo (Cindy Busby), care afla ca magazinul…

- „Detectivul Gourmet: Crima la patru stele” (The Gourmet Detective: A Healthy Place to Die, 2015) aduce un nou film in premiera la DIVA, pe 10 august, de la 21:00! Henry Ross (Dylan Neal) și Maggie Price (Brooke Burns) revin la DIVA și aduc cu ei noi indicii, scandaluri romantice și conversații sincere…

- Filmele romantice de vara de la DIVA sunt difuzate duminica, de la 16:00, iar data de 9 august aduce premiera „Idila in paradis” (Retreat to Paradise, 2020). Intr-un peisaj tropicalde vis, Ellie (Melanie Stone) are grija de Jordan (Casey Elliott), care sereface in urma unei rani serioase la umar. Problema…

- Writer Radu Pavel Gheo will present on Tuesday evening texts in Romanian and English to mark the wrap-up of the project "Life Anew: Writers Imagine the World after the Pandemic", organized by the Romanian Cultural Institute in New York, in partnership with the National Museum of Romanian Literature.According…

- PREMIERAJUMATATEA MEA este filmul programat in 19 iulie, de la 16:00Pe masura ce sezonul cald continua, DIVA difuzeaza cateun film romantic, premiera in Romania, in fiecare duminica a lunii iulie, de laora 16:00. Jumatatea mea (MyOne and Only, 2019) este noul film ce va fi difuzat in 19 iulie. Iubirea…

- Patru nunți estivale (Sailing into Love, 2019) continua sezonul romantic pe 12 iulie cu povestea unei profesoare de biologie, Claire Richards (Leah Renee), care este preocupata de rezolvarea unei probleme ecologice locale și prinsa de indatoriile de domnișoara de onoare pentru trei dintre prietenele…

- Handbalista Yuliya Dumanska, componenta a nationalei Romaniei, a indicat joi ca va evolua din sezonul viitor la echipa croata Podravka Koprivnica. "In sezonul viitor am ales sa evoluez pentru RK Podravka Vegeta. Voi avea o experienta noua si sper ca aceasta sa fie una reusita, sa reusesc sa ma acomodez…

- Previziuni sumbre pentru patronii de restaurante din Statele Unite ale Americii: 1 din 4 restaurante nu se va redeschide dupa ce va trece pandemia cauzata de coronavirus, atrage atenția directorul companiei Open Table, potrivit MarketWatch, un site din SUA specializat in domeniul financiar.Aceasta este…