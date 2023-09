Diva Bianca Drăgușanu despre cum își alege partenerii: ”Un bărbat sărac e un bărbat prost. Nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine” Controverate declarații ale Bianca Dragușanu vizavi de pretențiile pe care le are de la barbatul pe care il accepta alaturi! Diva mondena pe care o recomanda numai relații pline de scandal, spune care sunt așteptarile sale pe care le are de la un barbat care il accepta alaturi, din punct de vedere financiar. Bianca Dragușanu: ”Daca e sarac inseamna ca nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un barbat. Un barbat sarac e un barbat prost” Diva Bianca Dragușanu despre cum iși alege partenerii: ”Nu aș alege pe niciunul, de ce sa stau cu un sarac? Ca sa il țin eu? Daca e sarac inseamna ca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

