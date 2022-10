Stiri pe aceeasi tema

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, au anuntat luni ca vor investi 70 de milioane de dolari in firmele din tehnologie si cele orientate spre export din Ucraina si Republica Moldova, transmite Reuters.…

- Marți, 20 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz a declarat la New York, ca Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite Reuters și Agerpres . „De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia…

- Autoritațile din Republica Moldova au selectat șapte companii pentru a asigura importurile de gaz, incepand de luna viitoare, in cazul in care aprovizionarea de la gigantul rus Gazprom va fi intrerupta, a anunțat vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters . Andrei Spinu, care a condus echipa de negociatori…

- Germania este in discutii pentru cumpararea sistemului de aparare antiracheta Arrow 3 de la Israel, ca parte a eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat prim-ministrul israelian Yair Lapid, aflat luni intr-o vizita la Berlin, transmite…

- In timp ce Venetia isi desfasura covor rosu pentru deschiderea festivalului sau de film, in urma cu o saptamana, regizorul Evgeny Afineevsky se grabea sa-si finalizeze documentarul despre invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a reusit sa respecte in ultimul moment termenul limita, iar "Freedom on…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a convenit cu Ucraina sa schimbe destinatia unei transe finale de imprumut, de 97,3 milioane de euro, acordat companiei de transport de energie electrica Ukrenergo, pentru a mentine furnizarea de energie iarna viitoare, transmite Reuters.…

- Ucraina si-a propus sa incheie un program de asistenta in valoare de 15-20 de miliarde de dolari cu FMI pana la finele anului, pentru a putea sa isi sprijine economia afectata de razboi, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, pentru Reuters.