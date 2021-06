Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile militare multinaționale Sea Breeze - 2021, care vor avea loc pe teritoriul Ucrainei și in Marea Neagra in perioada 28 iunie - 10 iulie, „incurajeaza sentimentele militariste la Kiev”, iar Moscova solicita SUA și aliaților sai sa abandoneze exercițiile militare din regiune, se arata intr-un…

- Exercitiul militar multinational "Sea Breeze 2021", organizat în Ucraina, se va desfasura cu un numar record de țari participante - anunta pe Twitter Ambasada SUA la Kiev, precizând ca este vorba despre 32 de state de pe sase continente. Flota a 6-a Americana și-a anunțat deja…

- Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea. Un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre. Distrugatorul Laboon (DDG 58) din clasa Arleigh Burke a inceput traversarea Marii Mediterane pentru a ajunge in Marea Neagra pentru operatiuni de asigurare a securitatii…

- Turcia, tara aflata in cautare de resurse naturale in Marea Neagra, a descoperit un depozit important de gaze naturale, transmite dpa. Presedinte turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze…

- In apele Marii Negre se desfașoara manevre navale planificate ale Marinei Militare a Rusiei. Inca din 14 aprilie, Flota din Marea Neagra a anunțat ca in larg au ieșit fregata ”Admiral Makarov”, micile nave de razboi purtatoare de rachete ”Graivoron” și ”Vișnii Volocek”, nave mari de desant, nava…