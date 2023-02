Stiri pe aceeasi tema

- BACALAUREAT 2023: Ce examene echivaleaza probele de competențe la limba straina. LISTA și detalii pentru liceeni Bacalaureat 2023: La examenul din acest an, elevii pot cere echivalarea probelor de competențe limbi straine daca au promovate examene cu recunoaștere europeana și internaționala. Lista acestor…

- Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” in parteneriat cu „Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS)”, cu suportul Fundației Soros Moldova, au desfașurat joi, 26 ianuarie, Clubul de presa „Accesul la informația privind asistența externa”. In cadrul evenimentului a fost pus in discuție subiectul…

- Anul ce tocmai a debutat poate fi hotarator pentru evoluția țarii noastre pe termen mediu și lung. Bazele startegiilor ce se așeaza acum vor defini lumea pentru urmatoarele decenii, iar Romania se afla in imediata vecinatate a epicentrului. Am spus adesea ca politica externa și cea interna devin tot…

- Aurora și Mihai Sandel au vorbit in exclusivitate despre investiția vieții, așa cum declara chiar cei doi artiști despre locuința in care s-au mutat in urma cu cateva luni. Cei doi nu s-au uitat la bani și și-au decorat casa dupa bunul plac.

- Potrivit unui anunț al Ministerului britanic al Sanatații, facut marți, 27 decembrie, numarul pacienților care supraviețuiesc accidentului vascular cerebral (AVC) fara sechele sau cu foarte puține s-a triplat, datorita unui sistem de inteligența artificiala, folosit in cinci spitale din Marea Britanie.…

- Decembrie 2022. Creșterea și educarea copiilor reprezinta procese ample, ce implica o responsabilitate permanenta. In ciuda eforturilor depuse de parinți, este important de știut ca numeroși factori iși pun amprenta asupra micuților in formare: de la celebrul „gap generation” (diferența dintre generații),…

- La ședința saptaminala a Comisiei Unificate de Control convocata la Bender in data de 1 decembrie 2022 Comandamentul Militar Intrunit și-a prezentat raportul care reflecta situația in Zona de Securitate pentru perioada 23-29 noiembrie curent. ”In contextul menținerii abuzive a posturilor structurilor…

- In Republica Moldova a fost reluata in totalitate alimentarea cu energie electrica dupa ce tara a suferit in urma cu o zi o pana masiva de curent ca urmare a bombardamentelor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Distribuitorul local Premier Energy a menționat ca mai trebuie reconectati…