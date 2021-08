DISTRACȚIE – Ofițerul patruped TEBA în tabără la Cavnic E perioada vacanței, taberele sunt in toi, iar polițiștii sunt alaturi de copii cu masuri preventive pentru siguranța lor. Zilele trecute, polițiștii de prevenire și cei de la Grupa canina au fost in mijlocul copiilor din tabara organizata de Centrul Cultural „Pintea Viteazul” Cavnic. Ofițerul patruped Teba a fost așteptat cu sufletul la gura de cei mici pentru a interacționa cu el și pentru a imortaliza momentul printr-o fotografie. „Polițiștii de prevenire au stat cu copiii la o poveste ca in vacanța, vorbindu-le despre siguranța in mediul online și pe strada, despre modalitațile prin care pot… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

