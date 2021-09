Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta la 13 septembrie aniversam 173 de ani de la memorabila Batalie din Dealul Spirii și lupta eroica a celor 166 de ostasi pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu, impotriva celor aproape 6000 de soldati ai ostirii otomane veniti pe pamant romanesc sa suprime idealurile Revolutiei de la…

- "Astazi, 13 septembrie, marcam Ziua Pompierilor din Romania și rememoram, cu pioșenie și recunoștința, actul de eroism al pompierilor care, acum 173 de ani, in Batalia din Dealul Spirii, au platit tributul lor de sange. Curaj, devotament, abnegație – sunt cuvintele care ne vin in minte cand ne gandim…

