Disputele teritoriale China-India: Trei soldați indieni au fost uciși într-o "confruntare violentă" la Ladakh Trei soldați indieni au murit într-o "confruntare violenta" cu armata chineza în zona graniței disputate din Ladakh, sursa de tensiuni militare, din mai, între cei doi giganți asiatici, a anunțat marți armata indiana, citata de AFP.



"În timpul procesului de dezescaladare din valea Galwan, o confruntare violenta a avut loc noaptea trecuta și a produs victime. Pierderile de partea indiana includ un ofițer și doi soldați", a declarat un purtator de cuvânt al armatei indiene.



Ofițeri de rang înalt din cele doua tabere discuta în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, condamna ferm actele de violența din ultima perioada și crește acțiunile structurilor de specialitate ale MAI in combaterea și sancționarea elementelor infracționale, se arata intr-un comunicat al MAI.Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela,…

- India si China au cazut de acord asupra necesitatii de a solutiona in mod pasnic cea mai recenta confruntare frontaliera, a anuntat duminica New Delhi, dupa o intalnire la nivel de generali intre cele doua tari, informeaza AFP.Militari ai celor doua tari s-au angajat de la inceputul lunii…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Proprietarul pasarii, care locuiește la doar patru kilometri de granița cu India, a povestit cum a lasat porumbelul sa zboare pentru a marca Eid al-Fitr, sfarșitul Ramadanului. Cu toate acestea, poliția indiana a declarat faptul ca porumbelul avea un inel atașat, pe care era notat un cod secret.…

- Beijingul a informat ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global. In cursul briefingului de presa zilnic de la Ministerul de Externe, purtatorul de cuvant…

- Politia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- „Urmare a incidentelor semnalate in cartierul Micro 6 din municipiul HUNEDOARA, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmerie", transmite ziarul local Hunedoara Libera. Politia, jandarmii si luptatorii SAS sunt in zona. Au aplanat situatia si urmeaza ca toti cei implicati…