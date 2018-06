Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Horst Seehofer si Markus Soder, reprezinta "un pericol pentru Europa" pentru ca vor un "Brexit german", avertizeaza Andrea Nahles, presedintele Partidului Social-Democrat (SPD), in contextul disputelor de la Berlin pe tema imigratiei.

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti afirmatiile presedintelui american Donald Trump, care a sustinut din nou, in pofida evidentei, ca infractionalitatea este in crestere in Germania, din cauza afluxului migrantilor, relateaza AFP citata de News.ro. ”Raspunsul meu la asta este ca ministrul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a luat poziție, luni, fața de criza politica din Germania. El a afirma ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migrației. ”Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp ce migrația zdruncina coaliția…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei 'axe' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza AFP, informeaza…

- In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat joi dimineata comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie Dimitris Avramopoulos pentru publicatiile din grupul media Funke.In contextul in care alte state membre ale UE au…