Disputa SUA-Rusia privind alegerile se mută în Ucraina 'Presedintele (ucrainean) Petro Porosenko si cu mine am convenit ca vom examina masuri ce ar putea fi adoptate de catre SUA si Ucraina' pentru a contracara o eventuala ingerinta a Rusiei, a declarat Bolton la capatul unei intalniri cu Porosenko, potrivit AFP. 'Vom putea face acest lucru prin canale normale de aplicare a legii sau prin alte mecanisme', a adaugat Bolton. 'Suntem pregatiti sa lucram cu guvernul ucrainean pentru a impiedica o astfel de ingerinta', a adaugat el. Petro Porosenko, in post din 2014, spera sa obtina un nou mandat la alegerile din primavara viitoare. Insa in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

