- Președintele Ucrainei și-a dori o atitudine a vecinilor sai asemanatoare cu cea a Romaniei in problema granelor. Liderul de la Kiev a catalogat relația cu țara noastra ca fiind una de cooperare constructiva și spera ca acest exemplu și fie urmat și de alții.

- Ministerul de Externe polonez l-a convocat miercuri pe ambasadorul Ucrainei la Varsovia in legatura cu unele comentarii facute de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sesiunea anuala a Adunarii Generala a ONU, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe polonez l-a convocat miercuri pe ambasadorul Ucrainei la Varsovia in legatura cu declarațiile facute de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sesiunea anuala a Adunarii Generala a ONU, relateaza Reuters.

- O nava incarcata cu cereale a plecat din portul ucrainean Ciornomorsk de la Marea Neagra și se indreapta spre Bosfor, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov. Vaporul folosește, in premiera, un coridor umanitar amenajat de autoritațile ucrainene.Nava „Resilient Africa", sub pavilion…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- Presedintele Zelenski a vizitat tarile din jurul Romaniei, inclusiv Bulgaria, iar in aceste conditii, premierul Denis Smihal, care vineri a fost la Bucuresti, a fost intrebat in cadrul unui interviu daca este de asteptat o vizita a liderului ucrainean si in Romania. „Romania este partenerul nostru foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata ca a vizitat pozitiile fortelor speciale ucrainene in apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, in estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinti ale actualei contraofensive ucrainene, relateaza AFP si Reuters. ”Spre Bahmut, pozitii…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…