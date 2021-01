Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 120 de angajati ai Ministerului Apararii Nationale (MApN) si pensionari militari din Harghita s-au vaccinat, pana in prezent, impotriva COVID-19, dupa ce saptamana trecuta a inceput sa functioneze, la Miercurea Ciuc, Centrul de vaccinare al Brigazii 61 Vanatori de munte "Gen. Virgil Badulescu".…

- Aproape 100 de angajați din MAI și Justiție protesteaza joi in Piața Prefecturii din Targu Jiu impotriva intenției Guvernului de a ingheța salariile in sectorul public. La protest participa membri ai Sindicatului Polițiștilor Europol, filiala Gorj, și ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare,…

- In Piata Marii Adunari Nationale, astazi, 14 decembrie, au rasunat din nou claxoanele tractoarelor, aduse de agricultorii afectati de seceta. Ei spun ca, desi protesteaza din vara, iar de saptamana trecuta au adus si tehnica in fata Guvernului, asa si nu au primit un raspuns de la autoritati. Agricultorii…

- Cateva mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Varsoviei pentru un nou protest antiguvernamental, in seria manifestatiilor lansate pe plan national dupa decizia de la sfarsitul lui octombrie a tribunalului constitutional de a interzice avorturile chiar si in cazul unor grave malformatii ale fatului,…

- O petrecere cu adolescenți in centrul stațiunii Mamaia a fost oprita, in noaptea de vineri spre sambata, de politisti. Petrecareții s-au ales cu amenzi de 2.750 de lei. Polițiștii din Mamaia au fost sesi...

- CHIȘINAU, 27 nov - Sputnik. Protestul din fața Ministerului Finanțelor a fost organizat de Congresul Autoritaților Locale din Moldova. Primarii s-au aratat nemulțumiți de prevederea din proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale care stabilește un plafon mai redus al taxelor pe care APL-urile…

- Pe 8 noiembrie, 7.000 de oameni s-au inghesuit in templul Yetev Lev din Williamsburg pentru a sarbatori nunta lui Yoel Teitelbaum, nepotul marelui rabin de Satmar, Aaron Teitelman, potrivit alephnews.ro Un video de la eveniment arata miile de oameni fara masca, sfidand distanțarea sociala…

- Mii de persoane s-au adunat miercuri la Berlin, in apropiere de sediul Bundestagului (Parlament), cu scopul de a protesta fata de o largire a atributiilor Guvernului in lupta impotriva pandemiei covid-19, relateaza Reuters.