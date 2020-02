Dispariţia misterioasă a doi jurnalişti care au făcut dezvăluiri la începutul epidemiei de coronavirus Doi jurnalisti chinezi au incercat sa adune date si sa arate ce inseamna epidemia de coronavirus, chiar in zilele de inceput ale acesteia, dar dupa o scurta perioada conturile pe care postau videouri si alte informatii au amutit, iar de cei doi nu s-a mai auzit nimic. Apropiatii si urmaritorii lor se tem ca ei nu vor mai aparea niciodata, guvernul chinez fiind cunoscut pentru felul in care isi reduce la tacere contestatarii. Fang Bin, la baza afacerist din Wuhan, centrul epidemiei si orasul care acum este in intregime in carantina, a inceput sa posteze pe Youtube inca din 25 ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

