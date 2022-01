Stiri pe aceeasi tema

- With increasingly more fishermen from Romania's eastern Dobrogea giving up their traditional activity and leaving abroad, an association in the village of Sinoe - Constanta County is hiring workforce from Bulgaria and Turkey; this situation is caused both by the low income from fishing and the lack…

- Alte 422 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 143 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 18 sunt asociate cu contact in afara țarii: 7-Germania, 5-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Romania, 1-Turcia,…

- Alte 422 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 143 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 18 sunt asociate cu contact in afara țarii: 7-Germania, 5-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Romania, 1-Turcia,…

- Mai multe țari din Europa au impus noi restricții in perioada sarbatorilor de iarna, cu scopul de a limita raspandirea variantei Omicron a coronavirusului. Asta, in condițiile in care tulpina Omicron a devenit deja dominanta in foarte multe regiuni și, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, numarul…

- Liderii europeni restabilesc restricțiile privind coronavirusul, in condițiile in care noua varianta Omicron continua sa se raspandeasca pe continent, scrie BBC. Națiuni precum Germania și Portugalia au anunțat restricții dupa Craciun și masuri mai mari de distanțare sociala. Omicron este deja tulpina…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi participa pana in 2023 la implementarea activitatilor proiectului „Digitalization of Training Contents for Middle Schools" (Digitalizarea continuturilor instruirii pentru invatamantul gimnazial"), proiect in cadrul caruia sunt implicate alte sapte institutii din Turcia,…

- Exportul de gaze naturale din Rusia spre Europa a scazut in luna noiembrie. Potrivit unui raport Gazprom , exporturile au crescut in primele 11 luni ale anului cu 6,6% in ritm anual, pana la 171,5 miliarde metri cubi. Livrarile de gaze naturale din Rusia au scazut in noiembrie Astfel, s-a observat o…