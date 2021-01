Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ORA 19:50 Traficul a fost reluat. Știre inițiala Traficul este in continuare blocat, in urma incendiului de proporții, izbucnit in jurul orei 11:00, la un depozit al unei firme, la ieșire din orașul Buzau, pe șoseaua Pogonele. „Trafic oprit pe DJ 203D Buzau – Maxenu – Smeeni. Ruta ocolitoare…

- Traficul este in continuare blocat, in urma incendiului de proporții, izbucnit in jurul orei 11:00, la un depozit al unei firme, la ieșire din orașul Buzau, pe șoseaua Pogonele. „Trafic oprit pe DJ 203D Buzau – Maxenu – Smeeni. Ruta ocolitoare pe DN2C și DN2E85 sau pe DN2B. Polițiștii rutieri acționeaza…

- Conform anchetei epidemiologice, totul ar fi pornit de la un beneficiar care a facut febra, motiv pentru care i-a fost prelevat test rapid. Ulterior, DSP a confirmat prezența coronavirusului, in urma testului RT-PCR.Dupa confirmarea primului beneficiar, s-a trecut la testarea in masa și, astfel, s-a…

- In cea de-a doua etapa de vaccinare este inclusa populația cu grad de risc și lucratori care desfașoara activitați in domenii cheie, esențiale, iar cea de-a treia etapa include populația generala. Potrivit autoritaților, pentru aceste doua etape, la nivelul județului s-au amenajat 18 centre de vaccinare…

- Pentru a continua traditia, in Ajun de Craciun, formatia de colindatori ”Calmatuiul” a localitatii buzoiene Smeeni a mers sa colinde prin sat, in format mai restrans si cu respectarea masurilor de distantare sociala. Gospodarii le-au multumit tinerilor colindatori pentru bucuria pe care le-a adus-o,…

- Un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, 3 atejale tractate hipo si 1,4 mc lemn confiscate plus sanctiuni contraventionale in valoare de 3000 lei, aplicate ieri dupa-amiaza de catre jandarmii din Balcesti. Patrula auto din cadrul Postului de Jandarmi Balcesti aflata in serviciu pe raza…

- Cel mai prost drum național de acces spre Litoral, care nu a fost reparat capital niciodata, se afla intr-un proces de reabilitare limitat, pe anumite segmente cu probleme, intre localitațile Smeeni și Pogoanele.  Drumul național 2C, care leaga orașele Buzau și Slobozia, este folosit de automobiliștii…

- Cel mai prost drum național de acces spre Litoral, care nu a fost reparat capital niciodata, se afla intr-un proces de reabilitare limitat, pe anumite segmente cu probleme, intre localitațile Smeeni și Pogoanele.  Drumul național 2C, care leaga orașele Buzau și Slobozia, este folosit de automobiliștii…