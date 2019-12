Stiri pe aceeasi tema

- Disneyland a suspendat temporar vanzarea biletelor pentru acces zilnic, vineri, dupa ce parcul de distractii din Anaheim, California, a atins capacitatea maxima pe fondul sezonului aglomerat din timpul sarbatorilor de iarna, relateaza agentia DPA. Autointitulat "Cel mai fericit loc de pe Pamant", Disneyland…

- Conducerea PSD a decis, luni, sa ii anuleze suspendarea lui Robert Negoita din partid, dupa ce, in vara, fusese sanctionat de fosta conducere in frunte cu Viorica Dancila, pentru atacuri repetate la adresa formatiunii."Am suspendat sau am anulat decizia de suspendare a dl Robert Negoita. Din acest moment…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sanctionat conducerea Companiei Municipale Energetica in urma achizitiei a trei autoturisme cu tractiune integrala si a solicitat „remedierea acestei situatii, ev...

- Curtea Suprema a Statelor Unite a suspendat temporar, luni, o decizie a unei instante inferioare care cere firmei de contabilitate a presedintelui Donald Trump sa predea unele din declaratiile sale financiare unei comisii din Camera Reprezentantilor, transmite Reuters.

- La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 11.40, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un barbat, de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihail Sebastian din municipiul Mangalia, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru perioada in curs.In cauza,…

- Senatorul ALDE Ion Popa a afirmat ca PSD a fost incapabil sa își mobilizeze senatorii, în plenul de luni, pentru a putea trece mai multe legi organice inițiate chiar de ei, iar acest fapt arata „preambulul moțiunii de cenzura de joi”, potrivit Mediafax. „Preambulul moțiunii…

- In aceasta dimineata, mii de nemteni au ramas in statii. Conducerea societații Troleibuzul, firma aflata in subordinea Consiliului Judetean Neamt, a hotarat ca incepand de astazi, sa suspende transportul public de persoane pe toate traseele pe care opera. Este vorba de municipiul Piatra Neamt si comunele…