- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Spider-Man: No Way Home, cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-paianjen, se menține în fruntea box-office-ului nord-american, dupa ce a acumulat alte 11 milioane de dolari din încasari în acest weekend, anunța Variety și Agerpres.Filmul, prima pelicula…

- În anii ’50, în Statele Unite izbucnea marea isterie nucleara. Milioane de americani erau convinși, pe fondul începerii Razboiului Rece în 1947 între SUA și URSS, de iminența unui razboi atomic. Nu se trasese un foc de arma, însa americanii erau convinși…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,22 dolari, sau cu 1,5%, la 81,22 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 1,32 dolari, sau cu 1,7%, la 78,31 dolari pe baril. Stocurile de titei din SUA au scazut cu 2,1 milioane de barili,…

- Spider-Man: No Way Home, cea mai recenta pelicula din seria de aventuri ale omului-paianjen, s-a mentinut în fruntea box-office-ului nord-american, cu încasari de 52,7 milioane de dolari în weekend, relateaza Forbes și Agerpres.Filmul Spider-Man: No Way Home, primul din era…

- Preturile petrolului au crescut usor vineri, iar saptamana aceasta au inregistrat cea mai mare crestere dupa sfarsitul lunii august, increderea pietei fiind sustinuta de atenuarea ingrijorarilor legate de posibilul impact asupra cererii de carburanti si a cresterii economiei mondiale avut de varianta…

- Cum au reușit romanii sa fure combustibil de doua milioane de dolari de la americani, din baza militara din Mihail Kogalniceanu. S-a aflat metoda de operare a interlopilor Cum au reușit romanii sa fure combustibil de doua milioane de dolari de la americani, din baza militara din Mihail Kogalniceanu.…

- Nicolae Ceaușescu a pagubit statul roman cu o suma fabuloasa. Romania are de recuperat și acum mulți bani. Cați bani are Romania de recuperat Statul roman mai are de recuperat creanțe provenite din activitatea de export, cooperare economica internaționala și alte activitați derulate pe timpul mandatului…