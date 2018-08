Cat puteai castiga investind 10 ani cate 100 de lei/luna in actiuni romanesti

O persoana care in ultimii 10 ani ar fi cumparat in fiecare luna actiuni romanesti in valoare de 100 lei, ar avea in prezent un portofoliu de 17.600 lei, reprezentand un castig de 5.600 lei sau un randament de 46%. Daca in calcul ar fi incluse si... [citeste mai departe]