Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta decizie a Biroului de Control al Activelor Straine (OFAC) de la Departamentul american al Trezoreriei nu are vreo legatura cu negocieri vizand revenirea Statelor Unite si Iranului in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a subliniat oficialul american sub protectia…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Decizia SUA de a nu readera la Tratatul ʺCer Deschisʺ inrautațește fundalul viitorului summit dintre Vladimir Putin și Joe Biden, potrivit Ministerului de Externe al Federației Ruse. © Video: Ruptly / osce.org / sozd.duma.gov.ruCe a forțat Rusia sa inceapa retragerea din…

- Statele Unite si-au exprimat disponibilitatea de a ridica multe dintre sanctiunile impuse Iranului, la discutiile nucleare de la Viena, dar Teheranul cere mai mult, a declarat vineri negociatorul principal al Iranului. Biden a spus ca crede ca Iranul se angajeaza serios in discutii, dar nu este clar…

- CHIȘINAU, 6 mai – Sputnik. Locuitorii Germaniei au apreciat negativ influența Statelor Unite asupra democrației mondiale. Despre aceasta vorbesc rezultatele unui sondaj publicat de revista Spiegel, informeaza RIA Novosti. Potrivit studiului, mulți dintre germani au o atitudine critica fața…

- CHIȘINAU, 19 apr - Sputnik. Președintele SUA, Joe Biden, iși dorește un dialog cu Rusia, dar simultan inasprește sancțiunile impotriva acesteia. Poate ca a ales o a treia cale in relația cu Moscova, spune jurnalistul ziarului german Die Zeit, Michael Tuman. © Sputnik / Мирослав РотарьPolitolog -…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este "prea devreme" pentru a sti daca discutiile indirecte angajate de Statele Unite cu Iranul vor permite salvarea acordului privind programul nuclear iranian, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca productia de uraniu imbogatit la 60%,…

- Statele Unite și celelalte state semnatare al acordului nuclear cu Iranul se vor intalni saptamana viitoare la Viena, intr-o prima incercare de a resuscita tratatul din care Donald Trump a retras Washingtonul, dar pe care noul președinte Joe Biden și-ar dori sa-l vada reabilitat.

- Rusia isi retrage ambasadorul din SUA, trimis pentru consultari, dupa ce Joe Biden a spus ca Putin este un ”ucigas”. Rusia isi retrage pentru consultari ambasadorul din SUA, dupa afirmatiile lui Joe Biden despre Vladimir Putin. Joe Biden a declarat ca il considera „criminal” pe liderul rus si l-a avertizat…