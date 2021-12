Președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, s-a intalnit miercuri, 15 decembrie, cu primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, și cu primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazar, In cadrul discuțiilor au fost abordate proiectele ce pot asigura dezvoltarea durabila a comunitaților. „Intalnirile de lucru au avut ca scop identificarea de noi oportunitați de colaborare intre administrația județeana și administrațiile celor doua orașe. Am discutat cu primarul din Jibou despre proiecte ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii rutiere și a celei sociale și am constatat cu bucurie disponibilitatea…