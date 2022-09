Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Partidului „Șor” și ai Partidului Comuniștilor s-au intalnit, la Moscova, cu președintele Comitetului pentru relații internaționale din cadrul Dumei de Stat a Rusiei, Leonid Sluțkii, precum și cu vicepreședintele Comitetului, Dmitri Novikov. In cadrul intrevederii, au fost abordate mai…

- Leonid Slutki, cel care i-a succedat lui Vladimir Jirinovski la conducerea Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist, sovin - n.r.), a indemnat Moscova sa-si sporeasca sprijinul pentru Transnistria, despre care a declarat intr-o emisiune televizata miercuri ca aceasta regiune…

- Noul an scolar a inceput in Rusia sub semnul literei Z, simbolul invaziei Ucrainei. Copiii au adus la scoala buchete cu flori, pe care era imprimata litera Z, in unele scoli s-au organizat spectacole cu elevi imbracati in haine ce imita uniformele armatei Rusiei. De asemena, toti elevii vor trebui sa…

- Decizia Chișinaului de a cere așa-zișilor oficiali din Transnistria sa anunțe autoritațile Republicii Moldova și sa obțina permisiunea acestora daca vor sa se deplaseze peste hotare „in pretinse scopuri de serviciu” trebuia luata demult. Aceasta hotarare survine in actualul context de securitate regionala,…

- Am primit mai multe raspunsuri la intrebarea de ieri „ De ce ar trebui Romania sa ajute Republica Moldova? ”, unele mai pe ocolite, altele directe. Sa le luam pe rand. Prima varianta de raspuns: daca Romania nu ajuta acum Republica Moldova vor veni la putere partidele pro-ruse care pregatesc o serie…

- Impactul razboiului din Ucraina asupra perspectivelor procesului de reglementare a conflictului transnistrean a fost tema centrala abordata la intalnirea dintre secretarul de stat in Ministerul moldovean de Externe, Ruslan Bolbocean, si emisarul Federatiei Ruse in procesul de negocieri privind solutionarea…

- Federația Rusa continua sa caute modalitați de a rezolva problema mobilizarii pentru razboiul declanșat in Ucraina. Potrivit publicației Kommersant , Andrei Kartapolov, președintele Comitetului pentru Aparare din Duma de Stat a propus sa se permita acceptarea in serviciu a tuturor celor care au terminat…

- Comunicarea dintre Republica Moldova și Federația Rusa este „minima”, la nivel de ambasadori. Despre aceasta a declarat șefa statului, Maia Sandu la emisiunea Cutia Neagra. Totodata, președinta a venit cu o reacție și la acuzațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. „Comunicare este minima…