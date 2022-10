Stiri pe aceeasi tema

- Șefii de state și de guverne discuta despre posibilitatea ca țarile care raman fara gaze naturale sa primeasca de la alte țari ale Uniunii care au resurse. Astfel, in noul regulament ar urma sa fie incluse o serie de norme de solidaritate implicite intre statele membre, in caz de penurie de aprovizionare,…

- Ministrii tarilor europene au ajuns, vineri, la un acord politic privind o serie de noi masuri care vor fi luate in sectorul energetic, a scris, pe Facebook, ministrul roman de resort, Virgil Popescu. „Am participat astazi la reuniunea Extraordinara a Consiliului TTE in format Energie, organizata la…

- „Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%. Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie. Continuam proiectele deja incepute pentru asigurarea independentei energetice a Romaniei, precum extractia de gaze naturale din Marea Neagra,…

- Procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale a depasit 80%, iar Romania a atins astfel tinta stabilita de Comisia Europeana pentru 1 noiembrie, a informat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca, intr-o postare pe Facebook.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca, prin aprobarea ajutorului de stat de catre Comisia Europeana se va completa „pachetul de protejare a economiei de efectele creșterii prețurilor la energie cu masuri destinate marilor consumatori energetici.Comisia Europeana a aprobat luni, o schema de ajutoare…

- Romania a sustinut, in cadrul Consiliului Energiei, masuri precum plafonarea pretului gazelor rusesti, existenta unei platforme pentru achizitia in comun a gazelor in UE, precum si posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Bancii Central Europene, potrivit unui comunicat…

- ”Evolutiile din ultima perioada de pe piata energiei electrice, in contextul continuarii agresiunii Rusiei din Ucraina si al unei productii scazute la nivelul UE, necesita adoptarea rapida a unui set de masuri care sa permita stabilizarea pietei si scaderea pretului platit de consumatori. Comisia Europeana…

Comisia Europeana și Moderna au ajuns la un acord pentru a raspunde mai bine necesitaților statelor membre in materie de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru sfarșitul verii și pentru perioada de iarna.