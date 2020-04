Stiri pe aceeasi tema

- "Omenirea se confrunta astazi cu o situatie fara precedent, in fata careia suntem cu totii vulnerabili si care ne-a fortat sa ne adaptam rapid intreaga activitate. Marcam, asadar, Ziua Mondiala a Sanatatii din acest an prin semnarea, intr-un format inedit, virtual, a unui nou Acord de Colaborare Bienala.…

