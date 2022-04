Discursul lui Gigi Becali, motivul anulării meciului FCSB – Dinamo Kiev. Ce i-a enervat pe ucraineni Meciul amical dintre FCSB și Dinamo Kiev a fost anulat, dupa ce fusese programat inițial pe 20 aprilie. Echipa pregatita de catre Mircea Lucescu s-a reorientat și va disputa o partida caritabila cu CFR Cluj. Declarațiile lui Gigi Becali, considerate “inacceptabile” de conducerea clubului Dinamo Kiev Mircea Lucescu a anunțat ca partida amicala dintre FCSB și Dinamo Kiev nu s-a putut juca din cauza faptului ca nu s-a gasit un stadion disponibil in București pentru acest eveniment. Totuși, Dinamo Kiev a anunțat un alt motiv pentru anularea acestei partide caritabile. Intr-un comunicat, ucrainenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Gigi Becali i-a iritat atat de tare pe cei de la Dinamo Kiev, incat ucrainenii au anulat amicalul cu FCSB și vor juca cu cei de la CFR Cluj.Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a spus ca amicalul s-a anulat.”Conducerea lui Dinamo Kiev considera inacceptabila declaratia patronului FCSB,…

- Meciul amical dintre FCSB și Dinamo Kiev, programat inițial pe 20 aprilie, a fost anulat dupa ce Gigi Becali a spus saptamana trecuta ca regimentul Azov este o grupare nazista, iar ”șeful lor l-a pus pe Zelenski președinte”, potrivit unui comunicat oficial transmis joi de Dinamo Kiev, citat de GSP .…

- Clubul Dinamo Kiev a anuntat, joi, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, ca a renuntat la meciul amical cu FCSB din cauza declaratiilor lui Gigi Becali cu privire la Batalionul Azov. "Conducerea Dinamo considera inadmisibila declaratia patronului FCSB, Gigi Becali, despre regimentul ucrainean…

