- Ambasadorul Ungariei la București a fost convocat de Ministerul de Externe dupa discursul lui Viktor Orban de la Baile Tușnad. Anunțul a fost facut de șeful diplomației de la Budapesta, citat de presa maghiara.

- Convocarea, care a avut loc luni dimineața, a fost confirmata de catre ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto intr-o postare pe Facebook in care precizeaza ca reprezentantul Romaniei „practic a repetat aceleasi puncte", dar intr-o forma actualizata, pe care le-a transmis și inainte de prezența…

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este „benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost convocat la…

