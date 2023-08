Stiri pe aceeasi tema

- Nicolai Tand este bucatar, dar și antreprenor. De mai mulți ani de zile el deține un restaurant in București, dar și o pensiune in Rozavlea, unde de curand a fost numit cetațean de onoare, scrie Playtech. In comuna natala, Nicolai Tand deține pensiunea Casa Tand, unde o noapte de cazare costa 150 de…

- Comunitatile maramuresene stiu sa-si rasplateasca valorile pe care le au. Este un lucru bun pentru ca personalitatile trebuie atrase la obarsii. Lumea europenizata se pare ca are alte prioritati, iar acest lucru este tot mai vizibil in zilele noastre. Rozavlea este comuna din Maramuresul istoric, care…

- La mijlocul anului dedicat Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și in deschiderea stagiunii 2023-2024, Teatrul Național din Timișoara invita publicul la finele saptamanii viitoare sa vada un spectacol realizat impreuna cu doua instituții de cultura din Europa.

- In kilometrul 0 al Iașiului, Parc Palas Mall (pe 9-10 septembrie) se striga adunarea la DISKOteka Festival 2023 a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai anilor ‘80-’90, la nivel global. Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli Vanilli) ori clasicii Saragossa Band, Mauro,…

- In kilometrul 0 al Iașiului, Parc Palas Mall (pe 9-10 septembrie), se striga adunarea la DISKOteka Festival 2023 a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai anilor ‘80-’90, la nivel global. Kaoma, SNAP!, Ice MC, Fun Factory, East 17, Fab Morvan (Milli Vanilli) ori clasicii Saragossa Band, Mauro,…

- Festival DISKOteka, festivalul pionier al conceptului retro music in Romania, reactiveaza distracția muzicala „ca pe vremuri”, de aceasta data in Iași, intre 9 -10 septembrie 2023.Cea mai mare discoteca in aer liber din Europa va avea loc in inima Iașiului. SNAP!, ICE MC, Fun Factory, Kaoma, East 17,…

- DISKOteka, festivalul pionier al conceptului retro music in Romania, reactiveaza distracția muzicala ”ca pe vremuri” in Iași, intre 9 -10 septembrie, a.c. Pentru marea intalnire dintre generații vin in inima Moldovei ambasadori ai prolificei perioade muzicale, o parte importanta a celor mai reprezentativi…

- Marți, 20 iunie, de la ora 20, la Filarmonica Banatul va avea loc un concert de neratat alaturi de Steve Hackett, chitaristul celebrei trupe Genesis, cel mai important artist rock care viziteaza Timișoara, in anul de Capitala Europeana a Culturii. In concertul de la Timișoara, artistul va canta acompaniat…