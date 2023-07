Stiri pe aceeasi tema

- Cumplitul accident rutier a avut loc miercuri, la kilometrul 74, in zona localitații Ionești, județul Dambovița. Autoturismul a lovit glisiera mediana pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești. Mașina a fost strapunsa de bara metalica.La locul accidentului a intervenit Detașamentul Gaești cu o…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea SRL (CMU) a preluat alaturi de Adrian Ionut Leahu, grupul de companii cunoscut sub numele de Clinicile Dr. Leahu. Astfel, CMU a preluat un pachet de 51% din capitalul social al Implant Expert DSO S.A., compania mama a celor…

- Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute. Legea a fost oficializata cu cateva zile in urma.Astfel, in zonele bine stabilite…

- Lumea milionarilor din Romania e in doliu! S-a stins din viața un influent om de afaceri. Tristul anunț a fost facut de Daniel Tudorache prin intermediul rețelelor de socializare. Ce mesaj emoționant a transmis fostul primar al sectorului 1 din București.

- Este bine știut faptul ca Slobozia beneficiaza de una dintre cele mai cochete și bine utilate arene de tenis din Romania. Este meritul lui Constantin Ștefan, cunoscut in oraș și in lumea tenisului drept «Conașu’». Baza sportiva Tenis Con gazduiește turnee de tenis de camp pentru variate categorii de…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac joi dimineața 29 de percheziții la membrii unei grupari de trafic de migranți. Aceștia inacasau pana la 5.000 de euro de la migranți pentru a-i transporta din Romania in vestul Europei. 35 de persoane vor fi duse la audieri.Cele 29 de percheziții domiciliare au…

- Laborator de angiografie la Spitalul Județean Targu Jiu. Pacienții Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de un Laborator de angiografie și cateterism cardiac. A fost finalizata licitația, fiind stabilita societatea care se va ocupa de amenajarea și dotarea Laboratorului in cadrul…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer. 50 de ani, a inchiriat un Boeing 737-800 cu 160 de locuri, al companiei aeriene cehe Smartwings, pentru calatoria in Angola, Ghana și Egipt. Cancelaria a platit in jur de 168.000 de euro din banii contribuabililor, potrivit Heute.Potrivit Cancelariei de la Viena, scopul…