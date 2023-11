Directorul Muzeului Național al Ungariei a fost demis pentru ca ar fi permis unor minori de 18 ani sa vada conținut LGBT. O lege maghiara controversata interzice “afișarea și promovarea homosexualitații” in materiale accesibile copiilor, cum ar fi carțile și filmele. Muzeul a gazduit recent expoziția World Press Photo, care a prezentat fotografii cu persoane LGBT din Filipine. Guvernul a declarat ca Laszlo Simon nu a respectat “obligațiile legale” in cazul expoziției – lucru pe care acesta l-a negat. Dl Simon a insistat ca muzeul nu a incalcat in mod intenționat nicio lege, respectand un ordin…