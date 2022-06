Directorul SRI Eduard Hellvig a afirmat vineri, referindu-se la controversele create de pachetul legilor securitatii nationale discutat in coalitie, ca e o idee total gresita ca in anul 2022, serviciile de informatii din Romania ar putea sa revina la modelul fostei Securitati, el definind in acest context notiunea de ”securism”, calificat drept cel mai periculos virus dezvoltat in laboratoarele Securitatii, patruns adanc in societatea romaneasca. In opinia sa, securismul e ”acea idee ca in spatele a orice se ascunde un interes obscur si neaparat de rea intentie”, procesul de intentie fara dovezi,…