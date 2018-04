Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au in vedere masuri suplimentare impotriva activitatilor Rusiei, masuri ce vor include o serie de actiuni pentru a asigura protectia alegerilor din noiembrie pentru Congresul SUA impotriva unui amestec al Moscovei, a indicat miercuri directorul Serviciilor Nationale de…

- Simona Halep s-a intors in Romania dupa cele doua turnee din Statele Unite ale Americii, unde a avut rezultate sub așteptari.Liderul mondial a incasat 375.135 de dolari pentru calificarea in semifinalele turneului de la Indian Wells și 47.170 pentru accederea in turul trei la Miami, anunța…

- Simona Halep (26 de ani) a revenit in Romania dupa cele doua turnee din Statele Unite ale Americii unde n-a reușit performanțe deosebite. Liderul mondial a incasat 375.135 de dolari pentru calificarea in semifinalele turneului de la Indian Wells și 47.170 pentru accederea in turul trei la Miami. ...

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Rusia isi va relua reteta care a functionat in 2016 - conturi false pe retele de socializare, campanii de dezinformare, pirataj - cu scopul de a influenta alegerile parlamentare americane din noiembrie, a avertizat seful serviciilor americane de informatii Dan Coats, relateaza AFP.Audiat marti…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificatie istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granitele ei firesti: deschiderea primei reprezentante diplomatice a tarii noastre la Washington.

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…