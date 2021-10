Stiri pe aceeasi tema

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

- Daniel Chelcea, noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu,a declarat luni, 4 octombrie, pentru Agerpres , ca, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta , din cauza…

- Patriarhul Daniel a transmis, sambata, un mesaj de compasiune victimelor incendiului de la secța ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie si…

- Arad. 170 de persoane sunt internate in Spitalul Clinic Județean de Urgența pe secțiile destinate tratarii bolnavilor de Covid-19. Dintre acestea, 27 se afla in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva, iar alți bolnavi cu forme grave așteapta in Unitatea de Primire Urgențe eliberarea unui pat.

- Saisprezece copii si adolescenti sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, in judetul Vrancea. In acest moment, trei dintre acestia au nevoie de asistența specializata, in spital, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. La nivel național, joi, 16 septembrie, s-au inregistrat 4.441 de cazuri noi…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Un pacient vaccinat cu schema completa a murit, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. Astfel, la Sibiu s-a inregistrat primul deces al unui pacient vaccinat, infectat ulterior cu virusul SARS CoV-2. ”Pana la data curenta au fost vindecate 21.539 de persoane, iar 1.076 de persoane au decedat, 3 in ultimele…