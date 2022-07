Stiri pe aceeasi tema

- ”La Posta avem undeva venitul mediu in companie, si salariul de baza si bonusuri si sporuri undeva la 4.100 de lei, in medie, brut. Se impoziteaza, coboara mult sub 4.000 de lei. Acum, daca ne uitam strict la operational, la oficianti, postasi, soferi, salariul mediu este 1.900 de lei, salariul net.…

- Potrivit lui Valentin Stefan, directorul general al Companiei Nationale „Posta Romana”, voucherele sociale vor fi distribuite de indata ce ce acestea vor fi primite. Reprezentantul instituției a subliniat ca, pana astazi, Poșta Romana nu a primit niciun card. „Posta Romana va distribui voucherele…

- Posta Romana va distribui voucherele imediat ce le va primi, iar livrarea acestora se face la cost zero, a declarat, luni, directorul general al Companiei Nationale "Posta Romana", Valentin Stefan. "Pana astazi nu am primit niciun card", a precizat reprezentantul instituției. Procesul de emitere, distribuire…

- Valentin Stefan, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, a facut o vizita la Craiova, marti, si a sustinut o conferinta de presa in care a prezentat planurile pe care le are compania pe care o conduce. Viziunea generala este una buna, tinand cont ca Posta Romana a fost pe linie moarta…

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca Posta Romana desfiinteaza posturi, nu da afara oameni si ca probabil vor fi unii angajati care nu vor dori sa isi schimbe activitatea si vor fi concediati, dar ca in companie se fac angajari.…

- Directorul Postei Romane a afrimat ca ”este nevoie de o schimbare administrativa in cadrul companiei, sa se mute de la o structura de control ciatre una de suport pentru operational, sa se puna mai mult acces pe interactiunea cu clientul, si in al doilea rand, sa se tehnologizeze”. ”Trebuie sa investim…