- Directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a declarat joi ca, in opinia sa, pandemia de coronavirus ar putea sa se incheie peste un an, in conditiile in care cresterea productiei de vaccinuri asigura o aprovizionare mondiala, informeaza Reuters, conform AGERPRES.…

- Invitat in cadrul unei emisiuni TV, cunoscutul doctor Adrian Marinescu a vorbit cu optimism despre sfarșitul pandemiei de Coronavirus. Mai mult decat atat, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala a marturisit ca sezonul rece de anul acesta se arata a fi finalul tuturor restricțiilor.

- Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj foarte important cu privire la inceperea scolii, presedintele Romaniei incercand sa ii convinga pe romanii din toata tara cu privire la importanta vaccinarii pentru a tine scolile deschise si a nu muta procesul de invatare exclusiv in mediul online. “Ne aflam…

- Pfizer și Moderna vor face mai MULȚI bani de pe urma vaccinurilor anti-COVID. Au majorat tariful perceput Uniunii Europene Noul pret pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), fata de 15,50 de euro anterior, a precizat publicatia, citand continutul unor contracte pe care le-a putut…