Twitter Inc a facut noi reduceri de personal in echipa care se ocupa de moderarea globala a conținutului și in unitatea legata de discursul instigator la ura și harțuire, anunța Reuters, care citeaza Bloomberg News, potrivit Mediafax.

renurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, la un interval de 10 minute, in perioada sarbatorilor de Craciun și in noaptea de Revelion, anunța Metrorex.

Numarul de abonamente 5G la nivel global va depasi pragul de un miliard pana la finalul acestui an, iar pana la sfarsitul ui 2028 va ajunge la 5 miliarde, conform datelor cuprinse in Ericsson Mobility Report.

OPEC si-a revizuit in scadere previziunile privind cresterea cererii globale de petrol in 2022, pentru a cincea oara din aprilie, si a redus si mai mult cifra de anul viitor, invocand provocarile economice tot mai mari, inclusiv inflatia ridicata si cresterea ratelor dobanzilor, transmite Reuters.

Retailerul Kaufland retrage de la comercializare un lot de "K-Classic Fistic prajit fara sare 100 g", dupa ce s-a identificat un continut ridicat de Ocratoxina A, informeaza Agerpres.

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,71 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2022, in crestere cu 2% fata de nivelul inregistrat la 30 septembrie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Federatia Romana de Fotbal si sponsorul tehnic al nationalelor Romaniei, Joma, au semnat un nou contract, miercuri, la Portillo de Toledo, prelungindu-si astfel intelegerea pana la 31 decembrie 2026, informeaza News.ro.

Inflatia actuala se alimenteaza din propriul trecut, iar in perioada urmatoare ar trebui sa ne asteptam la dezinflatie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei.