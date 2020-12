Directorul general Transgaz, “Personalitatea anului în energie” Modul in care Ion Sterian, directorul general Transgaz, manageriaza activitatea companiei a fost remarcat și de jurnaliști. Nici nu e de mirare ca, la Gala Financial Intelligence 2020, Ion Sterian a fost decorat cu premiul “Personalitatea anului in energie”. Colegii de la financialintelligence.ro și-au și explicat decizia: „Ion Sterian este un manager care a avut performante extraordinare, chiar si in acest an atipic, afectat de pandemia de Covid. In 2020, cu Ion Sterian la conducere, Transgaz a finalizat gazoductul Ungheni-Chișinau și un proiect de investitii care depaseste granitele nationale… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

